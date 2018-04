"Es fehlt am Notwendigsten, an sauberem Trinkwasser, ausreichend Nahrung, an Medikamenten, Decken und Zelten", sagt Wilk und berichtet von Frauen, "die ihre Babys am Wegesrand unter freiem Himmel zur Welt bringen müssen". Die hygienischen Zustände seien "erbärmlich", so Wilk. "Wir haben sehr viele Menschen auf engem Raum, aber keine Toiletten. Wenn sich da nicht schnell was ändert, droht der Ausbruch von Krankheiten."