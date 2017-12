Und auch im heutigen Donezk ist bei vielen auf der Straße der Gedanken an ein "Klein-Russland" nicht angekommen. Viel zu groß sind die täglichen Sorgen und Nöte. Täglich höre er noch immer Schüsse, erzählt beispielsweise der Rentner Alexander. Mit dem Fahrrad ist er in der Nähe des völlig zur Ruine zusammengeschossenen ehemaligen Flughafens von Donezk unterwegs. Die Frontlinie ist von hier höchstens drei Kilometer entfernt. Die Häuser hier liegen in Trümmern. Doch immer mehr Leute kehren zurück, wollen ihr weniges Hab und Gut schützen. Wer schuld am Krieg sei? "Die da drüben", sagt Alexander und weist vage in Richtung Ukraine. Was er von "Klein-Russland" halte? Der Mann schaut verständnislos. Sachartschenkos Pläne? Das wisse er nicht so genau, so er. Er wolle nur endlich Ruhe, Frieden.