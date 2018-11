Ich habe so wenig verdient, es hat nicht gereicht. Lorena, Migrantin

In ihrer Heimat sehen die meisten Migranten, die sich dieser Karawane angeschlossen haben, keine Chance. Begonnen hat alles vor gut zwei Wochen in der honduranischen Großstadt San Pedro Sula, eine der gefährlichsten Städte weltweit. Erst via sozialer Netzwerke, dann berichteten das Fernsehen und die Zeitungen darüber. Immer mehr Leute fassten spontan den Entschluss, ihre Heimat zu verlassen, um zu versuchen, in die USA zu gelangen. Nicht wenige hatten sogar eine Arbeit, wie Lorena: "Aber ich habe so wenig verdient, es hat nicht gereicht. Nicht einmal ansatzweise."