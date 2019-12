Ein Land im Friedenszustand wie Mexiko ist für Journalistinnen und Journalisten ebenso gefährlich wie das Bürgerkriegsland Syrien. Michael Rediske

Bei den getöteten Medienschaffenden sei nur eine Minderheit in Kriegsgebieten umgekommen, heißt es weiter. Die meisten seien in Ländern getötet worden, in denen formal Frieden herrsche.



"Selbst wenn 2019 deutlich weniger Medienschaffende in bewaffneten Konflikten getötet wurden als in früheren Jahren. Ein Land im Friedenszustand wie Mexiko ist für Journalistinnen und Journalisten ebenso gefährlich wie das Bürgerkriegsland Syrien", sagt "Reporter ohne Grenzen"-Vorstandssprecher Michael Rediske.