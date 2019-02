Roter Platz in Moskau mit Kreml (Archiv).

Quelle: Jens Kalaene/ZB/dpa

Die Organisation Reporter ohne Grenzen sieht die Freiheit des Internets in Russland durch Druck von Behörden zunehmend bedroht. Die Internetkonzerne sollten sich der "Zensur" widersetzen, teilte die Organisation mit.



Viele in Deutschland zugängliche Seiten würden etwa bei Google in Russland als gesperrt angezeigt. Besorgt äußerten sich die Reporter auch mit Blick auf die in Russland diskutierte Möglichkeit eines autonomen Internets, das unabhängig vom weltweiten Netz existieren kann.