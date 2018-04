Reporter ohne Grenzen: Die Pressefreiheit in Europa ist bedroht. Quelle: Armin Weigel/dpa

Hetze gegen Journalisten vergiftet laut Reporter ohne Grenzen (ROG) zunehmend das politische Klima in Europa. Hier habe sich die Lage der Pressefreiheit 2017 am meisten verschlechtert, heißt es im ROG-Jahresbericht. Das bereite oft den Boden für Gewalt gegen Medienschaffende.



Vier der fünf Länder, die in der neuen ROG-Rangliste am stärksten nach unten rutschten, liegen in Europa: Die EU-Staaten Malta, Tschechien und Slowakei sowie Serbien. Deutschland ist um einen Rang auf Platz 15 vorgerückt.