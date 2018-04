Der diesjährige Bericht zur Pressefreiheit hat ein ernüchterndes Fazit: "In immer mehr Regierungen demokratisch verfasster Staaten gelten medienfeindliche Rhetorik und Politik als hoffähig", heißt es in der an diesem Mittwoch in Berlin veröffentlichten Studie von "Reporter ohne Grenzen" (ROG). Darin wird die Situation von Journalisten in 180 Ländern und Territorien analysiert. Ob unter Donald Trump, Viktor Orban oder Recep Tayyip Erdogan - Berichterstatter haben es zunehmend schwerer, wenn auch auf unterschiedliche Weise.