Deniz Yücel. Archivbild Quelle: Soeren Stache/dpa

Der für ein mehr als ein Jahr inhaftierte "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel will nach Angaben von Reporter ohne Grenzen (ROG) von der Türkei Entschädigung. Er werfe der türkischen Justiz unrechtmäßige Inhaftierung vor, twitterte der türkische Zweig der Organisation. Ein Gerichtsverfahren werde am 25. September in Istanbul beginnen.



Yücel war am 16. Februar aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Erst kurz davor legte die Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift wegen Terrorpropaganda vor.