Unser Land ist voll. Also kehrt um, so ist es nun mal. Donald Trump

Trump betonte, es gebe tatsächlich eine Notlage an der Südgrenze. Das US-Einwanderungssystem sei überfordert, die illegalen Grenzübertritte müssten aufhören. "Wir können euch nicht mehr aufnehmen", sagte er an die Adresse von Migranten aus Mittelamerika. "Unser Land ist voll. Also kehrt um, so ist es nun mal."