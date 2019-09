Viertklässler im Klassenraum. Symbolbild

Schulkinder in Deutschland würden gern später mit der ersten Stunde starten. Nach einer repräsentativen Umfrage des ARD/ZDF-Kinderkanals unter 1.300 Erst- bis Sechsklässlern wünschten Kinder sich im Schnitt einen Schulbeginn um 8.40 Uhr.



Gefragt hatten die Interviewer in persönlichen Gesprächen: "Wann hättest du den Beginn der ersten Stunde an liebsten?" Das Votum deckt sich mit medizinischen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung.