Eigentlich will das niemand. Hier die Alten, die keine Ahnung haben. Da die jungen Netzauskenner. Große Mühe gibt sich in diesem Jahr die Digitalkonferenz re:publica in Berlin, um die digitale Kluft zwischen den Generationen nicht größer werden zu lassen. Beim zweitägigen Netzfest vor Beginn der Konferenz am Montag haben die Jungen den Älteren Instagram erklärt. Und wo und warum GIFs nie fehlen dürfen, was diese ganzen Abkürzungen bedeuten. Und trotzdem ist sie eben da, diese Kluft.