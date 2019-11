Igor Dodon spricht bei einer Pressekonferenz.

In Moldau in Nachbarschaft zu EU-Mitglied Rumänien soll nun Ex-Finanzminister Ion Chicu eine neue Regierung bilden. Der russlandfreundliche Präsident Igor Dodon schlug seinen 47 Jahre alten Berater per Dekret als Regierungschef vor, wie er in der moldauischen Hauptstadt Chisinau mitteilte. Das Parlament muss die Personalie noch bestätigen.



Am Dienstag war die Regierung der prowestlichen Ministerpräsidentin Maia Sandu nach fünf Monaten im Amt an einem Streit um den Posten des Generalstaatsanwalts zerbrochen.