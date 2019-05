Die Polizei der Republika Srpska könnte Unterstützung bekommen.

Die Serbische Republik in Bosnien (Republika Srpska) will eine eigene, etwa 1.000 Mann starke Reservepolizei aufbauen. Das Parlament in Banja Luka billigte das umstrittene Gesetz mit deutlicher Mehrheit, berichtete das bosnische Nachrichtenportal "klix.ba".



Die EU-Delegation in Sarajevo hatte bereits im Vorfeld der Abstimmung Besorgnis geäußert. Kritiker beanstanden außerdem, dass nach dem neuen Gesetz Bürger, die Polizisten filmen oder fotografieren, mit bis zu 60 Tagen Gefängnis rechnen müssen.