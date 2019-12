Am Ende der Sitzung sollen die Abgeordneten über zwei Anklagepunkte gegen den republikanischen Präsidenten abstimmen: Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses. Nimmt eine einfache Mehrheit der Abgeordneten mindestens einen der beiden Punkte an, wird das Amtsenthebungsverfahren - das Impeachment - formell eröffnet.



Da das Repräsentantenhaus von den Demokraten dominiert wird, gilt eine Mehrheit als sicher. Das eigentliche Verfahren wird aber erst in der zweiten Kammer des Kongresses - dem Senat - stattfinden. Trump ist erst der dritte Präsident in der Geschichte der USA, der einem solchen Votum ausgesetzt ist.