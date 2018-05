US-Senator John McCain war vergangene Woche im Krankenhaus. Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

US-Senator John McCain wird wohl nicht an der bevorstehenden Abstimmung über Donald Trumps Steuerreform im Kongress teilnehmen. Der 81-Jährige wird derzeit wegen einer Krebserkrankung behandelt.



Die Republikaner haben im Senat nur eine knappe Mehrheit gegen die Demokraten, die geschlossen gegen die Reform sind. Mehr als zwei Abweichler kann sich die Partei nicht leisten. Das Abgeordnetenhaus wird am Dienstag über die Steuerpläne abstimmen, danach ist der Senat an der Reihe.