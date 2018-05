Der Saal des UN-Sicherheitsrates in New York. Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Der UN-Sicherheitsrat hat Hunger als Methode der Kriegsführung verurteilt. Der Rat stellte in New York in der einstimmig verabschiedeten Resolution einen Zusammenhang zwischen bewaffneten Konflikten und Hungersnöten her. Er verurteilte Angriffe auf Orte, die zur Produktion oder Lagerung von Lebensmitteln oder zur Wasserversorgung genutzt würden.



"Das Aushungern der Zivilbevölkerung als Methode der Kriegsführung" sei durch internationales Recht verboten und könne ein Kriegsverbrechen sein.