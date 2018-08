Unabhängigkeits-Befürworter in Barcelona feiern die Resolution Quelle: Matthias Oesterle/ZUMA Wire/dpa

Im Ausland ist die Unabhängigkeitsresolution der Katalanen auf Ablehnung gestoßen. "Die Souveränität und territoriale Integrität Spaniens sind und bleiben unverletzlich. Eine einseitig ausgerufene Unabhängigkeit Kataloniens verletzt diese geschützten Prinzipien", erklärte in Berlin Regierungssprecher Steffen Seibert.



EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker warnte vor "weiteren Rissen" in der EU. Die USA bekundeten ebenfalls ihre Unterstützung für die Maßnahmen Madrids in Katalonien.