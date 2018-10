Beispiel Sojaanbau: In der Gran Chaco-Region - dazu gehören der Norden Argentiniens, der Westen Paraguays sowie der Südosten Boliviens - werden Tausende Hektar Urwald gerodet, um Flächen für den Sojabohnenanbau zu schaffen. Soja - ein wesentlicher Bestandteil des Tierfutters - wird in Monokulturen angebaut. Das laugt die Böden aus. Zudem gelangen Pestizid- und Düngemittelrückstände in die Flüsse. Der Report fordert daher EU-weite Nachhaltigkeitskriterien für importierte Agrarrohstoffe sowie die Einrichtung eines Fonds für die Wiederaufforstung der Wälder. Das Jahresbudget dafür müsse mindestens 100 Millionen Euro betragen.