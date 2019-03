Wird Leitungswasser künftig in Lokalen kostenlos angeboten?

Die EU-Umweltminister streben eine Einigung für besseres und leichter verfügbares Trinkwasser in Europa an. Es gebe noch Kleinigkeiten zu ändern, aber im Grundsatz stimme sie dem Vorschlag der rumänischen Ratspräsidentschaft zu, sagte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Brüssel.



Die EU-Kommission hatte unter anderem vorgeschlagen, dass alle Restaurants ihren Gästen kostenlos Leitungswasser anbieten sollen. Zudem soll es mehr öffentliche Trinkbrunnen und Wasserzapfstellen geben.