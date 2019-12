Der Konflikt zwischen China und den USA weitet sich aus.

Quelle: Feng Li/GETTY IMAGES/POOL/EPA/dpa

China hat Sanktionen gegen US-Diplomaten verhängt. Als Retourkutsche für bürokratische Hürden, die Washington für chinesische Diplomaten eingeführt hatte, kündigte die Sprecherin des Außenministeriums sofortige "Gegenmaßnahmen" an.



Nach Berichten in chinesischen Staatsmedien müssen US-Diplomaten in China nun fünf Arbeitstage vorher beim Außenministerium anmelden, dass sie formell mit lokalen Behördenvertretern zusammentreffen oder Bildungs- und Forschungseinrichtungen besuchen wollen.