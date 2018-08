Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in Wien. Quelle: Herbert Neubauer/APA/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat an Italiens Regierung appelliert, den in der Flüchtlingskrise gestarteten EU-Marineeinsatz im Mittelmeer nicht durch eigenmächtige Schritte zu gefährden. Die Operation "Sophia" habe die wichtige Aufgabe der Schleuserbekämpfung und der Ausbildung der libyschen Küstenwache, sagte sie in Wien.



Die Regierung in Rom will die 2015 vereinbarten Einsatzregeln ändern. Diese sehen vor, gerettete Migranten automatisch nach Italien zu bringen.