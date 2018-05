Seit der amerikanische Präsident Donald Trump das Abkommen vor einer Woche faktisch aufkündigte, indem er Wirtschaftssanktionen gegen Iran erneut in Kraft setzte, ist die Lage für europäische Unternehmen, die in Iran investieren weiterhin unklar. "Bisher gibt es einen Tweet, eine Aussage des US-Finanzministers Steve Mnuchin und ein paar vom neuen US-Botschafter in Berlin, das ist nicht genug um eine Einschätzung vorzunehmen", kritisiert Markus Beyrer vom Lobbyverband BusinessEurope in Brüssel.



Europäische Firmen hätten weiterhin "tonnenweise" Fragen zu den angedrohten US-Sanktionen: "Wer ist betroffen? Wer könnte betroffen sein? Ab welchem (Investitions-)Level? Welche Unternehmen, welche Personen, welche Sektoren? Was passiert mit bestehenden Verträgen? Gibt es Ausnahmemöglichkeiten?", rattert Beyrer die Sorgen der Wirtschaft herunter.