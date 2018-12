Touristin überlebt Hunderte Meter Sturz und lotst Retter zu sich.

Quelle: Markus Leitner/BRK BGL/dpa

Eine Touristin ist am Königssee im Bereich der Echowand mehrere Hundert Meter in einen Graben gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Die Bergwacht Berchtesgaden konnte die Chinesin nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes mithilfe zweier Hubschrauber retten.



Die Frau hatte am Samstagabend selbst einen Notruf abgesetzt. Das Team um einen Notarzt seilte sich zu der Frau ab. Aufziehender Nebel erschwerte die Bergungsmaßnahme. Die Frau wurde ins Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht.