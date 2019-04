Axolotl-Schwanzlurche schwimmen in einem Aquarium. Archivbild

Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Mitarbeiter der städtischen Reinigung hat in Aachen das Leben eines kleinen Lurchs gerettet, den jemand in einem Papierkorb entsorgt hatte. Beim Leeren fiel dem Mann nach Angaben der Stadt eine durchsichtige Tüte mit Inhalt auf: ein kleiner noch lebender Axolotl-Lurch in wenig Wasser.



Schnell war klar: Der Schwanzlurch kommt ins Tierheim. Da die Tierfreunde dort nicht auf Lurche spezialisiert sind, landete das Tierchen in der Amphibienauffangstation der Städteregion Aachen.