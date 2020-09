Migranten im Mittelmeer (Symbolbild/Archiv)

Quelle: Santi Palacios/AP/dpa

Vor der südspanischen Küste sind fast 190 Migranten auf drei Booten entdeckt und in Sicherheit gebracht worden. Am Montagabend waren zunächst zwei Boote mit insgesamt 119 Menschen an Bord gesichtet worden. Die Insassen aus Ländern südlich der Sahara wurden nach Malaga gebracht. Das teilte das Rote Kreuz mit.



Ein drittes Boot wurde zunächst vermisst. Schließlich wurde das Boot mit 69 Menschen an Bord von der spanischen Seenotrettung geborgen und die Migranten in den Hafen von Motril gebracht.