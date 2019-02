Kupferbergwerk in Polkowice.

Quelle: Aleksander Kozminski/PAP/dpa

Polnische Rettungskräfte haben den letzten noch vermissten Bergarbeiter eines Minenunglücks lebend geborgen. Der Mann habe in einer Bergwerkmaschine festgesessen, teilte das Unternehmen KGHM Polska Miedz via Twitter mit. Als die Retter das Gefährt freiräumten, kam er ihnen aus eigener Kraft entgegen.



Alle zwischenzeitlich vermissten 14 Bergarbeiter des Unglücks seien damit gerettet worden. Infolge einer Erschütterung waren am Dienstag Teile eines Kupferbergwerks in Polkowice eingestürzt.