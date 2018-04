Die Automatik-Tür einer Toilette. Symbolbild Quelle: Caroline Seidel/dpa

Mit einem öffentlichen Tweet über seine missliche Lage in einem Zug hat ein Politiker der Berliner Grünen im Netz für Lacher gesorgt. "Ich bin im EC Berlin-Dresden und aus irgendeinem Grund blockiert die Tür der Toilette. Notrufsprechstelle gibt es nicht", teilte Matthias Oomen der Deutschen Bahn über die Plattform mit.



"Könnt ihr mir helfen?" Das konnte das Twitter-Team tatsächlich: Wie eine Bahn-Sprecherin sagte, hätten Bahn-Mitarbeiter den Politiker am Hauptbahnhof in Dresden befreit.