Die Besatzung der «Alan Kurdi» rettet ein Kleinkind.

Quelle: Sally Hayden/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Die 32 Migranten des Rettungsschiffs "Alan Kurdi" sind am Morgen in der sizilianischen Hafenstadt Pozzallo an Land gegangen. Den Hafen hatte das italienische Innenministerium angesichts des teilweise schlechten Gesundheitszustands einiger Migranten zugewiesen, berichteten italienische Medien.



Die EU-Kommission habe auf Bitte von Italien bereits das Verteilverfahren gemäß des Abkommens von Malta eingeleitet. Die Organisation Sea-Eye forderte auf Twitter, solch "unwürdiges Ausharren" an Bord künftig zu vermeiden.