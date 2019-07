Einsatzkräfte stehen am Eingang der Falkensteiner Höhle.

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Die in der Falkensteiner Höhle auf der Schwäbischen Alb eingeschlossenen Männer sollen möglichst noch heute aus ihrer Notlage gerettet werden. Ansteigende Wassermassen hatten den zwei Männern am Sonntag den Rückweg ins Freie abgeschnitten. Es bestehe aber "definitiv keine Lebensgefahr", sagte Michael Hottinger, Einsatzleiter der Höhlenrettung.



Vier Höhlenretter seien zu den beiden in etwa 650 Meter Tiefe vorgedrungen. Im Tagesverlauf soll je nach Wetterlage die Rettung aus der Höhle beginnen.