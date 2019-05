Blaulicht der Polizei. Symbolbild

Ein 17 Monate altes Kind ist in Rheinland-Pfalz in einen drei Meter tiefen Schacht gefallen. "Das Kind hatte das abgedeckte Rohr offenbar in einem unbeaufsichtigten Moment geöffnet und war in die Tiefe gestürzt", berichtete das Polizeipräsidium Westpfalz.



Derzeit arbeiteten die Einsatzkräfte "fieberhaft daran, das Kind zu befreien". Ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Das Unglück ereignete sich in Erzenhausen im Landkreis Kaiserslautern.