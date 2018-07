Vier Jungen konnten bereits gerettet werden. Quelle: Adryel Talamantes/ZUMA Wire/dpa

Bei der geplanten Rettung der verbliebenen acht Jungen und ihres Fußballtrainers aus einer Höhle in Thailand könnten die Retter vor einem weiteren Hindernis stehen. In der Nacht prasselte starker Monsunregen über Stunden hinweg auf die Gegend in der Provinz Chiang Rai ein.



Thailands Wetterbehörden sagten für Montag zudem eine 60-prozentige Regenwahrscheinlichkeit mit Gewittern voraus. Inwiefern sich die Regengüsse auf die Wasserstände in der Grotte auswirkten, war zunächst unklar.