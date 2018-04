Rettungskräfte am Abwasserschacht Quelle: ap

Ein 13-jähriger Junge ist in einen Abwasserkanal in Los Angeles gestürzt und hat mehr als zwölf Stunden im giftigen unterirdischen Rohrsystem der Stadt überlebt.



Der Junge hatte über einem Zugang zum Abwassersystem in einem Park gespielt. Als ein Brett zerbrach, fiel der Teenager etwa acht Meter in einen Abwasserkanal mit starker Strömung. Erst nach zwölf Stunden fanden ihn Rettungskräfte in dem labyrinthartigen unterirdischen Rohrsystem und zogen ihn mit einem Schlauch aus einem Gully.