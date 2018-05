"Rettungscopter" auf der Insel Usedom. Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Zur Rettung von Ertrinkenden sind bei der DRK-Wasserwacht in Mecklenburg-Vorpommern ab jetzt Drohnen im Einsatz. Die 18 "Rettungscopter" seien an 14 Ostsee-Stränden und vier Binnengewässern im Land stationiert, sagte ein DRK-Sprecher.



Laut DRK ist Mecklenburg-Vorpommern das erste Bundesland, das speziell ausgestattete Drohnen verwendet, um in Not geratenen Schwimmern zu helfen. Sie können an der Unglücksstelle Plastikschläuche abwerfen, die sich im Wasser automatisch aufblasen.