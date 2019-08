Der Rettungshubschrauber musste notlanden.

Beim Landeanflug während eines Einsatzes ist ein Rettungshubschrauber an der Mosel in eine Stromleitung geraten. Der Heckrotor der Maschine der ADAC Luftrettung war zwischen Valwig und Bruttig-Fankel mit seinem Heckrotor in eine Stromoberleitung geraten.



Der Pilot konnte den Hubschrauber auf einer Wiese neben einem Weinberg landen. Das teilte die Polizei in Cochem mit. Verletzt wurde niemand. Auf einer Landstraße hatte sich zuvor ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein 82-Jähriger schwer verletzt.