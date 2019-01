Unter dem Heizkörper lag eine zwei Meter lange Boa Constrictor.

Quelle: Feuerwehr Düsseldorf/dpa

Die Feuerwehr hat am Rande eines Rettungseinsatzes in Düsseldorf eine etwa zwei Meter lange und fünf Kilogramm schwere Würgeschlange eingefangen. Nach der notärztlichen Versorgung eines Patienten hätten die Einsatzkräfte eine Boa constrictor unter einem Heizkörper in der Wohnung entdeckt, teilte die Feuerwehr mit.



Die aus Südamerika stammende Schlange wurde zum Natur- und Tierpark Brüggen gebracht, wo sie artgerecht gehalten werden soll.