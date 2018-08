In den nächsten Tagen drohen neue Brände in Schweden. Archiv Quelle: Robert Henriksson/TT NEWS AGENCY/dpa

Die Rettungskräfte in Schweden bekommen die verheerenden Waldbrände etwas besser unter Kontrolle. Die Begrenzungen hielten, die Feuer breiteten sich derzeit kaum weiter aus, erklärte der Katastrophenschutz. Löschen kann man die größten Brände allerdings weiterhin nicht. In den kommenden Tagen könnten wegen einer Hitzewelle zudem neue Feuer ausbrechen.



Am Dienstagmorgen wüteten noch rund 20 Brände im ganzen Land. Die meisten Retter arbeiten an den vier größten Feuern in Mittelschweden.