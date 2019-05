Markus Söder (CSU) überreicht Kenan Büyükhan die Auszeichnung.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Für die Rettung seiner zweijährigen Schwester aus einem brennenden Auto ist der zehnjährige Kenan Büyükhan aus Nürnberg mit der Rettungsmedaille des Freistaats Bayern ausgezeichnet worden. Der Junge erhielt die Auszeichnung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Münchner Residenz. Neben dem Jungen wurden 42 weitere Lebensretter geehrt.



Kenan saß Ende März alleine mit seiner Schwester im Auto und bemerkte starken Rauch an dem Wagen. Er brachte seine Schwester in Sicherheit.