Seenotrettung im Mittelmeer - «Alan Kurdi» (Archiv)

Quelle: Fabian Heinz/Sea-Eye/dpa

Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" ist eigenmächtig in italienische Hoheitsgewässer eingefahren. Die Organisation Sea Eye begründete das mit schlechtem Wetter. Dem Schiff sei kein sicherer Hafen zugewiesen worden. Die "Alan Kurdi" hat 88 Migranten an Bord.



Man habe die Behörden informiert. Diese hätten die Entscheidung zur Kenntnis genommen. Das Schiff befinde sich an der Südostecke Siziliens. Die "Alan Kurdi" hatte die Migranten am Samstag vorheriger Woche an Bord genommen.