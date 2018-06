Flüchtlinge stehen auf dem Rettungsschiff «Aquarius». Quelle: Kenny Karpov/SOS Mediterranee/MSF/dpa

Wenige Stunden vor der Ankunft der Migranten des Rettungsschiffes "Aquarius" in Spanien steht Valencia zur Aufnahme bereit. So viele Migranten auf einmal habe Spanien zwar noch nie bekommen. Aber alle Vorkehrungen seien getroffen, sagte der Chef des spanischen Roten Kreuzes, Inigo Vila.



Die für die Überfahrt auf drei Schiffe verteilten 629 Menschen sollen am frühen Sonntagvormittag in der Küstenstadt ankommen. Sie waren vor einer Woche von Italien und Malta abgewiesenen worden.