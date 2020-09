Warten auf die «Ocean Viking» (Archiv).

Quelle: Renata Brito/AP/dpa

Das zivile Rettungsschiff "Ocean Viking" hat 176 Migranten auf dem Mittelmeer vor Libyen gerettet. Die Menschen seien mit zwei Schlauchbooten in Seenot gewesen, twitterte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee.



In Europa gibt es weiter keinen Verteilmechanismus für Bootsflüchtlinge. Zivile Schiffe mit Migranten an Bord mussten daher stets auf dem Meer warten, bis sie einen Hafen anlaufen durften. Die "Ocean Viking" wird neben SOS Mediterranee auch von Ärzte ohne Grenzen betrieben.