Ein Schiff der Guardia Financa neben der «Open Arms».

Quelle: Friedrich Bungert/-/dpa

Im Tauziehen um das spanische Rettungsschiff "Open Arms" mit knapp 100 Migranten an Bord hat Spaniens Verteidigungsministerin Margarita Robles eine Lösung in den "nächsten Stunden" angekündigt. Angesichts der humanitären Notlage an Bord dürfe niemand wegschauen, sagte sie.



Mehrere Migranten sprangen am Morgen ins Wasser, um die Insel Lampedusa zu erreichen. Helfer versuchten, sie zurück an Bord zu bringen. Das Schiff liegt seit Tagen vor Italien, die Menschen dürfen aber nicht an Land.