Nach Angaben der Geschäftsführerin von "SOS Mediterranee Deutschland", Verena Papke, sollte das Schiff am Mittwochabend wieder in See stechen. "Zur Rettung von Menschen gibt es keine Alternative", sagte sie am Mittwoch in Berlin. Allein im Juni seien im Mittelmeer 700 Menschen ertrunken, weil zivile Rettungsschiffe davon abgehalten worden seien, Flüchtlinge in internationalen Gewässern vor der libyschen Küste zu retten. Diese humanitäre Tragödie und das Versagen der EU spiele sich "vor unseren Augen ab".