In Italien und Malta durfte das Schiff nicht in Häfen einlaufen. Quelle: Salvatore Cavalli/AP/dpa

Nach dem Aufnahme-Angebot aus Spanien ist ungewiss, ob das Rettungsschiff "Aquarius" den Transfer von mehr als 600 Migranten an Bord bewältigen kann. Die Reise werde mehrere Tage dauern, teilte SOS Mediterranee mit. "Mit so vielen Menschen an Bord und sich verschlechternden Wetterbedingungen könnte das kritisch werden". SOS forderte Italien auf, eine "sichere und schnelle Lösung" zu organisieren.



Italien und Malta hatten sich geweigert, die "Aquarius" in ihre Häfen einlaufen zu lassen.