Migranten harren weiter auf dem Küstenwachschiff «Diciotti» aus. Quelle: Orietta Scardino/ANSA/AP/dpa

Nach tagelangem Warten an Bord durften 30 minderjährige Migranten das Schiff "Diciotti" der italienischen Küstenwache in Sizilien verlassen. Laut Innenministerium in Rom gingen die zwischen 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen in der Nacht von Bord.



Die übrigen 147 Menschen durften weiterhin nicht im Hafen von Catania aussteigen. Italiens Innenminister Matteo Salvini verlangt, dass auch andere EU-Länder Migranten von dem Schiff übernehmen. Auch an Deutschland gab es eine Anfrage.