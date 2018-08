Migranten gehen von Bord der «Diciotti». Archivbild Quelle: Orietta Scardino/ANSA/AP/dpa

137 Migranten haben im Hafen von Catania das Rettungsschiff "Diciotti" verlassen. Die Geretteten wurden nach Messina gebracht. Etwa 100 von ihnen sollen in die Obhut der katholischen Kirche in Italien gegeben werden. Albanien will 20 Migranten aufnehmen, Irland zwischen 20 und 25.



Die italienische Küstenwache hatte am 16. August 190 Migranten im Mittelmeer gerettet. Die italienische Justiz ermittelt nun gegen Innenminister Matteo Salvini wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch.