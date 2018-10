Flüchtlinge stehen auf dem Rettungsschiff «Lifeline». Quelle: Hermine Poschmann/Mission Lifeline/dpa

Die Lage an Bord des vor Malta blockierten Schiffes "Lifeline" wird nach Angaben der deutschen Retter immer problematischer. "Die gesundheitliche Situation der geretteten Menschen wird immer fragiler", teilte die Dresdner Organisation Mission Lifeline mit.



Die Lage könnte in den nächsten Stunden aufgrund der Erschöpfung und der Schwäche der mehr als 230 Migranten "eskalieren". Sehr viele seien schwer seekrank und benötigten Hilfe, heißt es in einer Mail an die maltesischen Behörden.