Rund 100 Migranten auf dem deutschen Rettungsschiff «Eleonore».

Quelle: Johannes Filous/dpa

Das deutsche Rettungsschiff "Eleonore" darf laut der Hilfsorganisation Mission Lifeline doch in Italien anlegen. Die Finanzpolizei habe die Erlaubnis gegeben. Die Twitter-Seite von Bord, Seegezwitscher, berichtete, das Schiff dürfe in einen Hafen auf Sizilien einlaufen, und die Menschen könnten an Land gehen.



Der deutsche Kapitän Claus-Peter Reisch war zuvor trotz eines Verbots der italienischen Regierung in deren nationale Gewässer gefahren und hatte den Notstand ausgerufen.