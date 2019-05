Immer wieder machen sich Geflüchtete in Booten auf den Weg in Richtung Europa. Häufig haben sie nur einfache Schlauchboote, die nicht für diese Überfahrt geeignet sind. Deshalb geraten immer wieder Boote mit Geflüchteten an Bord in Seenot. Das deutsche Rettungsschiff "Sea Watch", sowie weitere Rettungsschiffe, sind seit einiger Zeit im Mittelmeer unterwegs. Die Helferinnen und Helfer an Bord dieser Schiffe versuchen, in Seenot geratene Geflüchtete zu retten.