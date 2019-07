Blick auf das Rettungsschiff «Alex Mediterranea» der italienische

Quelle: Olmo Calvo/AP/dpa

Das Rettungsschiff "Alex" der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea ist trotz eines von Innenminister Matteo Salvini verhängten Verbots in den Hafen von Lampedusa eingelaufen. Ob die Geretteten an Land gehen durften, war zunächst unklar.



Italien hatte die Organisation zuvor aufgefordert, Malta anzusteuern. Die elfstündige Reise sei aber zu gefährlich, sagte Mediterranea. Es befänden sich gut 60 Menschen an Bord, darunter 41 Gerettete. Zugelassen seien lediglich 18 Menschen.