Das Schiff der Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen war am Sonntag in Marseille in See gestochen. Die "Ocean Viking" habe noch genug Treibstoff für zehn bis zwölf Tage an Bord, sagte Einsatzleiter Nicolas Romaniuk. Das Schiff setzte daher seine Fahrt ins Einsatzgebiet fort.